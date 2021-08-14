Немецкие социал-демократы набирают очки

Менее чем за два месяца до всеобщих выборов в Германии министр финансов Олаф Шольц начал избирательную кампанию, официально вступив в борбу за кресло федерального канцелера. По итогам соцопросов, публикуемых еженедельно в пятницу, популярность возглавляемых им социал-демократов возросла на 3 пункта, сравняшись с зелёными, которым прогнозы сулят 19% голосов.

Среди первоочередных задач, прописанных в предвыборной программе Шольца - решение проблемы социального неравенства в Германии.

"Люди не зарабатывают достаточно, - говорит министр финансов. - Многие граждане работают наизнос, а зарабатывают слишком мало. Я обязуюсь установить минимальную заработную плату в размере 12 евро за час. Я хочу сделать это в первый же год моего правления в случае избрания канцлером".

У однопартийецв ангелы Меркель во главе с Армином Лашетом дела обстоят хуже - пропулярность правящих христанских демократов падает: по данным последних опросов их поддерживают сейчас 26% избирателей. Это на 2% меньше, чем по результатом предыдущего опроса и на 4 пункта ниже, чем месяц назад.

Паламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября. Ангела Мрекель покинет пост главы правительства, который она занимала на протяжении 16 лет, одержав четыре победы подряд.