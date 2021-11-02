Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм"

Антонио Конте возвращается в Англию.

Итальянский специалист возглавил лондонский "Тоттенхэм". Контракт с ним рассчитан до лета 2023 года, на этом посту он сменил Нуну Эшпириту Санту. Португалец был уволен после разгрома от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.

Лондонцы уже приглашали итальянца возглавить клуб прошлым летом, но переговоры сорвались в последний момент.

"Тоттенхэм" занимает девятое место в премьер-лиге, заработав 15 очков в десяти встречах.

Последним местом работы Конте был миланский "Интер", с которым он выиграл чемпионат в прошлом сезоне, но был вынужден покинуть пост из-за разногласий с руководством клуба.

По той же причине итальянец покинул и лондонский "Челси" в 2018 году, который также привел к чемпионству, и в последствии добился компенсации в размере £9 млн.