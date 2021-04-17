США: новая волна протестов против полицейского насилия и расизма

В штате Миннесота прошли новые акции протеста против полицейского насилия и расизма. Эта волна выступлений была спровоцирована делом теперь уже бывшего офицера Ким Поттер — она застрелила автомобилиста при проверке документов. Поттер говорит, что перепутала пистолет с электрошокером.

Погибшим оказался афроамериканец Даунт Райт. Произошедшее вызвало взрыв негодования в Миннеаполисе, где весной прошлого года началось движение Black Lives Matter. Из-за волнений в город была введена национальная гвардия. В ночь на субботу протесты вновь переросли в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.

В пятницу вечером акции протеста прошли и в Чикаго — демонстранты требовали наказать полицейского за убийство 13-летнего латиноамериканца. Как свидетельствует запись видеорегистратора, офицер окликнул на тёмной улице вооружённого подростка. Когда тот бросил пистолет и стал поднимать руки, полицейский открыл огонь. Ранее в полиции настаивали, что подросток ещё держал оружие, вопреки требованию офицера. На кадрах можно заметить, что предмет, похожий на пистолет, упал на асфальт до прозвучавшего выстрела.

В марте от рук правоохранителей в Чикаго погибли по меньшей мере двое афроамериканцев. Активисты обвиняют полицию в неоправданной жестокости к людям с другим цветом кожи и требуют прекратить убийства.