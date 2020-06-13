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Франция

Тысячи людей в Париже протестуют против расизма и полицейского произвола

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 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
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Акция протеста в Париже
Акция протеста в Париже   -   Авторское право  AP Photo/Thibault Camus
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Тысячи людей в Париже вышли на манифестацию против полицейского произвола и расизма. Демонстранты призвали расследовать смерть Адамы Траоре, чернокожего француза, который умер в полицейском участке после ареста несколько лет назад. Семья Траоре считает, что парень скончался в результате насилия со стороны стражей порядка. Участники акции говорят, что хотят добиться правосудия для всех пострадавших от действий полиции.

Асса Траоре, активистка: "Сегодня мы осуждаем тех, кто пренебрегает законом и тех, кто позволяет виновным избежать наказания. Мы выступаем против полицейского насилия, социального насилия и насилия на расовой почве".

Протесты во Франции начались после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда: при его задержании полицейские применили удушающий прием Мужчина скончался. В нынешней манифестации в Париже принял участие лидер политического движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон: "Прежде всего, стражам порядка нужно изменить свое поведение. Ответственность за это должно нести руководство. Необходимо также, чтобы рядовые граждане представили себя на месте полицейских. Так что и им стоит пересмотреть свое поведение".

В минувшую пятницу в ответ на обвинения в жестокости и расизме протестную демонстрацию в Париже провели полицейские. Они почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении обязанностей. Брошенные на землю наручники - реакция стражей порядка на введение множества ограничений на действия полицейских во время операций по задержанию.

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