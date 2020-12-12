Наезд автомобиля на активистов BLM

В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу активистов движения BLM ("Жизни темнокожих имеют значение"), которые проводили демонстрацию в районе Манхэттен, шесть человек получили ранения и госпитализированы. За рулем автомобиля находилась женщина. Она была задержаны и доставлена на допрос в полицию. О причинах произошедшего пока на сообщается. Участники манифестации вышли на улицу в знак солидарности с незарегистрированными иммигрантами, которые находятся под стражей в Иммиграционной и таможенной полиции США и объявили о проведении голодовки.

Массовые акции протеста против расовой дискриминации и полицейского насилия не прекращаются в США уже более шести месяцев.