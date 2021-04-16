Дендиас - Чавушоглу: корни конфронтации

Конфронтация между министрами иностранных дел Греции и Турции вызвала бурные дискуссии как в Афинах, так и в Анкаре. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мевлют Чавушоглу не мог хранить молчание и поступил правильно, "поставив на место" Никоса Дендиаса.

Аналитики считают, что каждый из министров преследовал свою определённую цель.

"Греция решительно хотела показать, что отношения между Турцией и Европой проходят через Афины, - поясняет Александрос Деспотопулос. - А в Анкаре хотели сохранить разногласия между Турцией и Грецией на двустороннем уровне. Фактически, мы можем только надеяться, что этот мир в Средиземном море продлится долго, и что диалог между двумя странами будет продолжен".

Турецкая пресса обвиняет Никоса Дендиаса в грубости, но аналитики отмечают, что глава греческого МИДа во время визита в Анкару просто говорил обо всём прямо. Политолог Эрди Озтюрк считает, что Турция стоит на распутье:

"Это во многом связано с трансформацией внешнеполитического менталитета Турции и реакцией на это Греции и ЕС. Турция, как и многие другие страны мира, постепенно отказывается от международного сотрудничества. Анкара наметила новый курс во внешней политике, основанный на национализме, на ностальгическом видении истории, памяти и религии".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил удовлетворение тем, как министр иностранных дел Никос Дендиас провел напряженную пресс-конференцию со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Дипломатические источники подтвердили, что Дендиас во время ипресс-конференции действовал при полной поддержке Мицотакиса.

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Неофициальные переговоры по кипрскому вопросу в Женеве - тема очередной встречи министров иностранных дел двух стран. Греции и Турции будет трудно, а то и невозможно, найти общий язык. На протяжении десятилетий будущее Кипра является одним из вопросов, вызывающих острые споры между двумя странами".