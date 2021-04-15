США не оставят Афганистан и после ухода

Вывод американских войск с афганской территории не повлияет на отношения между Вашингтоном и Кабулом. С таким посланием приехал с визитом в Афганистан госсекретарь США Энтони Блинкен. Здесь он встретился с главой государства Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Американская администрация запланировала начать вывод войск из Афганистана 1 мая, но предупредила движение Талибан, что решительно ответит на любые атаки. 2,5 тыс военнослужащих США, а также других стран НАТО и партнёров по коалиции должны будут вернуться домой до 11 сентября. Миссия НАТО "Решительная поддержка" по обучению, консультированию и помощи Афганистану подходит к концу. Но госсекретарь США заверил, что его страна по-прежнему останется неизменным партнёром Афганистана:

"Мы будем поддерживать афганский народ в его стремлении к лучшему будущему, в том числе посредством инвестиций в экономику и помощи в программах развития. Мы продолжим поддерживать гражданское общество и отстаивать равные права женщин, включая их конструктивное участие в текущих переговорах и их равное представительство в обществе".

К готовящемся выводу американских войск в Кабуле относятся по-разному. Одни счтают это правильным шагом - другие обпасаются роста насилия и усиления влияния талибов:

"До прихода сюда американских войск у нас не было проблем . Американские военные находятся здесь долгое время. Если они полностью уйдут, люди смогут снова объединиться и восстановить свою мирную жизнь".

"Меня очень беспокоит то, что если американские войска уйдут, то влияние талибов здесь может возрасти. А из-за этого участие женщин в жизни общества будет ограничено".

Вместе с американцами из Афганистана уйдут ещё примерно 7 тысяч военных стран коалиции. Некоторые правозащитники считают, что это грозит афганцам потерей прав и свобод. Многое зависит от исхода прордолжающихся и предстоящих мирных переговоров между афганскими властями и представителями движения Талибан.