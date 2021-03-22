Визит главы оборонного ведомства США в Афганистан

Южная Корея, Япония и Индия - таковы были объявленные остановки в маршруте азиатского турне главы американского оборонного ведомства.

Однако трехзвёздный генерал в отставке Ллойд Остин отправился в Афганистан, где служил в начале нулевых, будучи командующим Объединённой группой войск.

Цель визита - инспекция американского контингента за полтора месяца до момента, когда войска начнут покидать страну.

Параллельно шеф Пентагона говорил о необходимости внутриафганского урегулирования: "Мы хотим окончания конфликта. Это главное. С моей стороны не будет преувеличением заметить, что я выражаю общее желание. Все заинтересованные стороны стремятся к нормальной жизни и к миру в Афганистане".

На прошлой неделе в Москве при участии США и России прошла встреча, в которой принимали участие в том числе и представители движения талибов. По ее итогам было подписано совместное коммюнике.

Однако беседы за круглым столом проходили на фоне сообщений о взорванном в Кабуле автобусе с сотрудниками госучреждений и подбитом военном самолете.

В обоих инцидентах были погибшие и раненые.