Урегулирование в Афганистане: трудности диалога

По итогам расширенных переговоров по афганскому урегулированию, прошедших в Москве, приняли коммюнике.

В беседах за круглым столом участвовали и глава Высшего совета по национальному примирению, и представители движения талибов.

В документе вновь подчеркивается необходимость без промедлений начать межафганскую дискуссию о прекращении огня между противоборствующими сторонами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что "проволочки в переговорах по мирному урегулированию недопустимы в условиях деградирующей военно-политической обстановки в стране".

Открывая переговоры, глава МИД РФ подчеркнул, что "рассчитывает, что сегодняшний разговор будет способствовать созданию условий для достижения прогресса на межафганских переговорах".

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что текущее обострение в отношениях между Россией и США не повлияло на тон и продуктивность беседы.

"Мы на такие мелочи не размениваемся", - сообщила она, комментируя итоги встречи.

Диалог состоялся на фоне сообщений о взорванном в Кабуле автобусе, в котором ехали госчиновники, и сбитом военном самолете.

В обоих инцидентах были погибшие и раненые.