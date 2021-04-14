Европейский суд не поддержал претензии Ryanair к программам господдержки

Ryanair проиграл апелляцию по вопросу о законности государственных субсидий авиакомпаниям-конкурентам ирландского лоукостера. Европейский суд постановил, что такие меры поддержки в условиях коронавирусного кризиса не нарушает действующие в ЕС правила, в частности, положения о конкуренции.

Ryanair настаивает на том, что благодаря субсидиям другие компании получили несправедливое преимущество и этот дисбаланс на рынке авиаперевозок, как говорится в заявлениях лоукостера, продержится десятилетия.

Если Европа хочет выйти из этого кризиса с функционирующим единым рынком, авиакомпаниям должно быть разрешено соревноваться на равных условиях. заявление Ryanair

Государственные субсидии на преодоление кризиса, вызванного пандемией и санитарными ограничениями, получили многие крупные авиакомпании Европы. Так правительство Финляндии посчитало необходимым направить 1 млрд 200 млн евро на спасение Finnair, SAS получила сопоставимую сумму от Дании и Швеции.

Это стало возможным благодаря принятым Брюсселем послаблениям правил государственной поддержки в Евросоюзе. В общей сложности европейские авиаперевозчики получили более 30 млрд евро в рамках программ преодоления коронавирусного кризиса.