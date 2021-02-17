Авиакомпании Ryanair отказано в иске

Европейский суд не удовлетворил иск авиакомпании Ryanair, требовавшей признать незаконным выделение государственной помощи её конкурентам в период пандемии.

«Размер субсидий превышает 30 миллиардов евро, что на десятилетия ставит авиаперевозчиков в неравные условия», – отмечается в твитере компании.

В руководстве ирландского лоукостера уже заявили, что не согласны с вынесенным решением и намерены теперь подать апелляцию.

В своём решении суд исходил, в частности, из того, что помощь выделялась с целью не допустить серьёзного нарушения экономики отдельных государств-членов ЕС, что соответствовало интересам всего Евросоюза.

Между тем решение суда было воспринято с облегчением в Air France, где рассчитывают получить от государства новые субсидии. Без этой помощи Air France, так же, как и Скандинавским авиалиниям, грозило банкротство. Авиационная отрасль – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Компания Ryanair, крупнейший в ЕС бюджетный перевозчик, подала уже 16 исков против Европейской Комиссии, касающихся предоставления государственной помощи конкурентам. Юридическая баталия продолжается.