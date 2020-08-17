Авиакомпании сокращают деятельность

Ирландская авиакомпания Ryanair ("Райанэйр") объявила об отмене 20% рейсов в сентябре и октябре— в последние дни спрос упал на фоне введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Европе. Отмена касается маршрутов во Франции и Испании. Британские власти на днях ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, кто возвращается в Соединенное Королевство из этих стран. А в Ирландии действует такое же правило для путешественников, посетивших Германию и Великобританию.

Комментирует рыночный аналитик Explain the Market Гай Шоун: "Авиакомпании призывают власти к усилению проверок в аэропортах, просят улучшить систему отслеживания в европейских странах. При этом авиаиндустрия вынуждена сегодня работать в условиях ограниченных денежных поступлений".

Многие другие европейские авиакомпании оказались в подобном положении и планируют сокращение деятельности. Lufthansa уменьшит свой парк более чем на самолетов. 22 тысячи рабочих мест исчезнут. Easyjet прекратит операции в трех аэропортах Англии, в связи с чем количество рабочих мест в компании снизится на 670, план реструктуризации предполагает также дополнительное сокращение еще 1200. Британские авиалинии, входящие в состав авиагруппы IAG, сократят 12 тысяч рабочих мест. Корпорация также урежет расходы в других подразделениях. А в компании Air France-KLM тысячи сотрудников потеряют работу,,будет снижена заработная плата пилотов.