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Спорт

ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

 Ольга Кепински
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ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Авторское право  Francois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Проиграли, но выиграли.

Поздно вечером во вторник стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов.

Французский ПСЖ на своем поле проиграл немецкой Баварии со счетом 0:1, но за счет 3 голов на выезде в первом матче вышел в следующую стадию европейского турнира. Единственный гол на 40-й минуте матча забил бывший игрок парижан Эрик Шупо-Мотинг.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния Манчестер Сити и дортмундской Боруссии.

В другой встрече с тем же счетом 0:1 английский Челси проиграл португальскому Порту, но по итогам двух матчей также идет дальше. Гол на предпоследней минуте матча забил Мехди Тареми.

Имя соперника по полуфиналу подопечные Томаса Тухеля узнают в среду, он определится в матче между мадридским Реалом и Ливерпулем.