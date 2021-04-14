ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Проиграли, но выиграли.

Поздно вечером во вторник стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов.

Французский ПСЖ на своем поле проиграл немецкой Баварии со счетом 0:1, но за счет 3 голов на выезде в первом матче вышел в следующую стадию европейского турнира. Единственный гол на 40-й минуте матча забил бывший игрок парижан Эрик Шупо-Мотинг.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния Манчестер Сити и дортмундской Боруссии.

В другой встрече с тем же счетом 0:1 английский Челси проиграл португальскому Порту, но по итогам двух матчей также идет дальше. Гол на предпоследней минуте матча забил Мехди Тареми.

Имя соперника по полуфиналу подопечные Томаса Тухеля узнают в среду, он определится в матче между мадридским Реалом и Ливерпулем.