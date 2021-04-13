ПСЖ - Бавария: двойной реванш

ПСЖ и Бавария готовятся к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов. Для Парижан это возможность реванша за прошлогоднее поражение Красным в борьбе за главный трофей турнира. На этот раз футбольная Фортуна может оказаться более благосклонна к ПСЖ, который в первой четвертьфинальной встрече в гостях обыграл действующего чемпиона со счётом 3:2.

Мы относимся к Баварии со всем уважением. Я думаю, пока что это лучшая команда в мире. И всегда надо относится с уважением к таким командам, как Бавария, которые выигрывали все, что можно. Но, конечно, мы постараемся их победить. Я их уважаю, но мы попытаемся обыграть их на поле. Маурисио Почеттино тренер ПСЖ

Недавнее поражение на своём поле стало для Баварии первым в Лиге чемпионов с прошлого сезона. Впрочем, статистика на стороне Красных — они уже очень давно не проигрывали в гостях. Фаворитом Баварию называют и букмекеры, — отмечая, что результаты этой встречи особенно сложно предсказать.

Одновременно с ПСЖ и Баварией свой ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов проведут Челси и Порту. Английский клуб после убедительной победы в первом матче со счётом 2:0 называют наиболее вероятным полуфиналистом.