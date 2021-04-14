Криптобиржа Coinbase выходит на фондовый рынок

Американская биржа криптовалют Coinbase выходит на фондовый рынок с первичным публичным предложением своих акций. Они будут размещены на бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний. Акции размещаются методом прямого листинга, то есть продоваться будут уже существующие акции пайщиков криптобиржи Coinbase. По мнению аналитиков, ее выход на фондовый рынок станет крупнейшим первичным размещением акций со времен выхода на биржу компании Facebook.

Coinbase была создана в 2012 г. Сейчас на ней торгуют набирающими популярность криптовалютами около 43 млн человек. В прошлом году доход биржи удвоился, достигнув 1,14 млрд долларов. По некоторым оценкам, раночная капитализация Coinbase может составить 100 млрд долларов. Таким образом она может войти в сотню самих дорогих публичных компаний, обогнав по стоимости Американскую фондовую биржу и NASDAQ.