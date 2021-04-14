Байден - Путин: разговор об Украине

"Деэскалация и продолжение разговора" - два основных тезиса телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на фоне растущей военной напряженности на российско-украинской границе.

Позже Москва подтвердила предложение Вашингтона провести встречу-саммит глав двух государств на нейтральной территории, не уточнив, было ли оно принято.

По данным источников в Белом доме, в ходе разговора Байден выразил обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России, подчеркнув "непоколебимую приверженность Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Украина и Запад обвиняют Россию в сосредоточении десятков тысяч военнослужащих на границах бывшей советской республики, стремящейся вступить в НАТО. По оценкам Киева, который выражает опасения по поводу вторжения, здесь уже сконцентрировано более 80 000 российских военнослужащих.

Телефонный разговор двух президентов состоялся через несколько часов после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заручился поддержкой высших должностных лиц стран НАТО в Брюсселе и обсудил ситуацию с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

"Значительное военное наращивание Россией неоправданно, необъяснимо и вызывает глубокое беспокойство. Россия должна положить конец этому военному наращиванию на Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно положить конец эскалации", - сказал Столтенберг.

"Украина не хочет войны. Мы не планируем наступления или эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим средствам урегулирования конфликта", - заявил Кулеба.

Москва настаивает на том, что лишь реагирует на наращивание военной мощи НАТО у российских границ, и министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил:

"Реагируя на угрожающие России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры. В течение трёх недель две армии и три соединения воздушно-десантных войск были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".

В июле прошлого года были достигнуты новые договоренности по прекращению огня в Донбассе между властями Киева и самопровозглашённых республик Донбасса. Но с начала этого года активные обстрелы возобновились . По данным украинской стороны, за полгода режима тишины она потеряла пять военнослужащих, а за три месяца этого года - уже 26.