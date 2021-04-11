Партнерство Анкары и Киева

Анкара готова оказать необходимую поддержку для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Лидеры двух стран обсудили вопросы стратегического партнерства и регионального сотрудничества в Черноморском регионе. "Турция всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. Сегодня мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Украины — это Донбасс и Крым, — в частности о нарушении прав человека на полуострове и его продолжающейся милитаризации".

Турция выразила поддержку перспективе членства Украины в НАТО.

Накануне этого визита президент РФ Владимиром Путиным в беседе с турецким лидером выразил обеспокоенность по его словам опасными провокационные действиями на востоке Украины.