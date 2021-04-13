Москва и Киев тревожат Брюссель

Согласно многочисленным источникам, Россия перебросила значительное количество войск на границу с Украиной и в Крым. Москва объясняет это обычной проверкой боеготовности. Но так было перед дестабилизацией положения на Востоке Украины в 2014 году. Готовится ли нападение на эту страну?

"Я не считаю, что Россия собирается начать войну. Она может шантажировать западные страны угрозой такой войны, - сказал независимый военный аналитик Александр Гольц. - Желая превратить возможность войны на Украине в предмет торга, Россия хочет смягчить неминуемые западные санкции, которые последуют в ближайшее время".

Но Украина воспронимает это как серьёзную угрозу и обращается к своим западным партнёрам. В штаб-квартире НАТО ей выразили поддержку и подчеркнули необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений. Посещающие на этой неделе Брюссель госсекретарь и министр обороны США высказывают озабоченность по поводу возможного российского военного вмешательства на периферии НАТО.

"Мы не раз слышали подобные жёсткие высказывания против Москвы в 2014 году и после. На военную сторону дела это не повлияло, - сказал обозреватель еженедельника Jane's Defense Weekly Брукс Тайнер. - Но Россия будет обеспокоена, если на этот раз Запад действительно намерен усилить военную помощь Киеву. Мир будет внимательно следить за тем, что сделает дальше Москва".

Россия предупредила на днях, что может встать на защиту своих граждан на Востоке Украины. Военные эксперты считают, что весенняя распутица пока не позволяет проводить там боевые операции.