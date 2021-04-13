Как сократить количество пищевых отходов и почему это так важно - объясняет эксперт

После десятилетий снижения глобальный голод снова усиливается. В 2019 году 8,9 % населения мира страдали от критического голода - и это еще до пандемии COVID-19. Население Земли быстро растет, так что этот фактор, как ожидается, ситуацию только ухудшит.

К 2050 году на планете будет около 10 миллиардов человек. Чтобы накормить всех, необходимо увеличить производство продуктов питания на 60%.

Оценка объемов пищевых отходов по всему миру представляет противоречивую картину - треть всех продуктов питания, производимых для потребления человеком, теряется или выбрасывается нерациональными способами. В ЕС эта доля составляет около 20 процентов. На домашние хозяйства приходится более половины этих отходов, так что ответственность в решении этой проблемы ложится на наши индивидуальные действия.

"Нам нужно предотвратить пищевые отходы, а уже затем подумать об увеличении производства", - объясняет профессор Андреа Сегре из Болонского университета. Его исследование ситуации с пищевыми отходами помогло выявить передовой опыт и понять, почему так много еды оказывается в мусорной корзине. Пищевые отходы - это больше, чем просто этическая проблема, говорит ученый, отмечая, что это также оказывают глубокое влияние на экономику и изменение климата. "Нам нужно объяснить людям, что еда - это ценность и влияет на окружающую среду и наше здоровье", - подчеркивает он.

Как уменьшить количество пищевых отходов?

От составления списка покупок до понимания этикеток: пищевое образование - ключ к успеху. По мнению профессора Сегре, пищевое образование - это первое решение, необходимое для привлечения людей. "Необходимы инновации в образовании, а также в технологиях", - говорит он. Он считает, что школьники и студенты должны понять, что еда - это важное вложение как для планеты, так и для нашего здоровья. "Сейчас это выглядело бы нововведением, но такой подход должен стать нормой".

Обучение тому, как составлять список покупок или правильно питаться, - это лишь некоторые практики, которые могут помочь в покупке только того, что необходимо. "Не позволяйте тележке с продуктами вести вас. Управляйте ею и покупайте только то, что вам нужно", - объясняет профессор и в качестве негативного примера приводит предложения супермаркетов, поощряющие избыточное потребление. "Купите два йогурта и получите третий бесплатно!" - подобные привлекательные предложения побуждают потребителей делать неразумный выбор в плане расходов. Если срок годности третьего йогурта истечет и его выбросят, люди не должны чувствовать себя менее виноватыми из-за того, что не заплатили за него.

Пищевые отходы также влияют на ваш кошелек. В Италии их цена составляет около 250 евро на семью в год. В ЕС затраты, связанные с пищевыми отходами, оценивались примерно в 143 млрд евро в 2016 году. Профессор Сегре подчеркивает важность изучения того, как интерпретировать маркировку продуктов. Например, срок годности и разницу между "годен до" и "лучше употребить до". "Важно научить студентов некоторым правилам, таким как чтение этикеток и знание того, что если они видят "лучше употребить до", то они могут съесть этот продукт и через день, и с ними ничего не случится", - говорит ученый.

Он также рекомендует поддерживать устойчивый бизнес и производителей. Люди должны узнать, как избежать "зеленого промаха", и как определить, действительно ли продукт является экологически безопасным. Продукты с маркировкой "зеленый", "эко" или "натуральный" не гарантируют экологически рациональных методов работы или пользы для здоровья.

Создание местных инициатив, направленных на то, чтобы не тратить зря хорошую еду

Внедрение местных систем для улучшения управления пищевыми отходами имеет важное значение для обеспечения устойчивости. Last Minute Market - пример успешного применения такой практики. Это социальное предприятие было создано профессором Сегре и занимается разработкой местных проектов по восстановлению непроданных продуктов и их раздачи благотворительным организациям.

"Это проект сочетает в себе устойчивость и солидарность, позволяя избегать образование отходов", - объясняет он. Инициатива работает с продуктами питания, но также и с другими предметами, такими как фармацевтические товары и даже книги. Проект также контролирует соответствие продукции требованиям безопасности.

Близость производителей и потребителей является ключом к устойчивости проекта. Еда и получатели находятся в одной зоне, поэтому нет затрат на транспортировку, хранение или охлаждение. "Речь идет не только о восстановлении пищи, - объясняет профессор. - Это проект по логистике. Нам нужна более эффективная система питания. Вместе с другими инструментами это решит глобальную проблему голода".

Использование новых технологий для экономии продуктов питания и природных ресурсов

Борьба с пищевыми отходами - это также борьба с изменением климата. Когда мы производим продукты питания, нам необходимы такие природные ресурсы, как почва, вода и энергия. Эти ресурсы часто теряются по всей цепочке поставок. Это влияет на окружающую среду и изменение климата.

"Загрязнение природы - самое серьезное последствие пищевых отходов", - говорит профессор Сегре. Он объясняет, что если бы пищевые отходы были страной, они были бы третьим по величине источником выбросов парниковых газов в мире после Китая и США. Тем не менее, новые технологии могут помочь сделать сельское хозяйство более устойчивым и сократить потери. "Технологии должны более эффективно использовать природные ресурсы", - считает Сегре.

ЕС принимает меры по сокращению пищевых отходов

Снижение вдвое пищевых отходов на душу населения в розничной торговле и на уровне потребителей - одна из основных задач ЕС на 2030 год в рамках целей в области устойчивого развития. Евросоюз также взял на себя обязательство сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок продуктов питания. "Я считаю, что это очень позитивно. Если вы прочитаете "Зеленую сделку" или новую стратегию "От фермы к вилке", то там это направление очень четко прослеживается", - говорит профессор Сегре.

В рамках этой стратегии ЕС также стремится повысить продовольственную безопасность и сделать здоровые и устойчивые продукты питания более доступными для всех европейцев. Впереди еще долгий путь, но профессор Сегре считает, что Европа идет в верном направлении. Он с оптимизмом относится к перспективам этого вопроса в международной повестке дня. "Сегодня у нас даже есть международный день, посвященный осведомленности о пищевых отходах", - говорит он. Некоторые активисты критикуют подобные мероприятия, называя их чисто символическими, но Сегре с этим не согласен. "Чем больше людей уделяют внимание проблеме, тем больше возможностей для ее решения", - уверен ученый.