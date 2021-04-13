Как сократить количество пищевых отходов и почему это так важно - объясняет эксперт
После десятилетий снижения глобальный голод снова усиливается. В 2019 году 8,9 % населения мира страдали от критического голода - и это еще до пандемии COVID-19. Население Земли быстро растет, так что этот фактор, как ожидается, ситуацию только ухудшит.
К 2050 году на планете будет около 10 миллиардов человек. Чтобы накормить всех, необходимо увеличить производство продуктов питания на 60%.
Оценка объемов пищевых отходов по всему миру представляет противоречивую картину - треть всех продуктов питания, производимых для потребления человеком, теряется или выбрасывается нерациональными способами. В ЕС эта доля составляет около 20 процентов. На домашние хозяйства приходится более половины этих отходов, так что ответственность в решении этой проблемы ложится на наши индивидуальные действия.
"Нам нужно предотвратить пищевые отходы, а уже затем подумать об увеличении производства", - объясняет профессор Андреа Сегре из Болонского университета. Его исследование ситуации с пищевыми отходами помогло выявить передовой опыт и понять, почему так много еды оказывается в мусорной корзине. Пищевые отходы - это больше, чем просто этическая проблема, говорит ученый, отмечая, что это также оказывают глубокое влияние на экономику и изменение климата. "Нам нужно объяснить людям, что еда - это ценность и влияет на окружающую среду и наше здоровье", - подчеркивает он.
- Как уменьшить количество пищевых отходов?
От составления списка покупок до понимания этикеток: пищевое образование - ключ к успеху. По мнению профессора Сегре, пищевое образование - это первое решение, необходимое для привлечения людей. "Необходимы инновации в образовании, а также в технологиях", - говорит он. Он считает, что школьники и студенты должны понять, что еда - это важное вложение как для планеты, так и для нашего здоровья. "Сейчас это выглядело бы нововведением, но такой подход должен стать нормой".
Обучение тому, как составлять список покупок или правильно питаться, - это лишь некоторые практики, которые могут помочь в покупке только того, что необходимо. "Не позволяйте тележке с продуктами вести вас. Управляйте ею и покупайте только то, что вам нужно", - объясняет профессор и в качестве негативного примера приводит предложения супермаркетов, поощряющие избыточное потребление. "Купите два йогурта и получите третий бесплатно!" - подобные привлекательные предложения побуждают потребителей делать неразумный выбор в плане расходов. Если срок годности третьего йогурта истечет и его выбросят, люди не должны чувствовать себя менее виноватыми из-за того, что не заплатили за него.
Пищевые отходы также влияют на ваш кошелек. В Италии их цена составляет около 250 евро на семью в год. В ЕС затраты, связанные с пищевыми отходами, оценивались примерно в 143 млрд евро в 2016 году. Профессор Сегре подчеркивает важность изучения того, как интерпретировать маркировку продуктов. Например, срок годности и разницу между "годен до" и "лучше употребить до". "Важно научить студентов некоторым правилам, таким как чтение этикеток и знание того, что если они видят "лучше употребить до", то они могут съесть этот продукт и через день, и с ними ничего не случится", - говорит ученый.
Он также рекомендует поддерживать устойчивый бизнес и производителей. Люди должны узнать, как избежать "зеленого промаха", и как определить, действительно ли продукт является экологически безопасным. Продукты с маркировкой "зеленый", "эко" или "натуральный" не гарантируют экологически рациональных методов работы или пользы для здоровья.
- Создание местных инициатив, направленных на то, чтобы не тратить зря хорошую еду
Внедрение местных систем для улучшения управления пищевыми отходами имеет важное значение для обеспечения устойчивости. Last Minute Market - пример успешного применения такой практики. Это социальное предприятие было создано профессором Сегре и занимается разработкой местных проектов по восстановлению непроданных продуктов и их раздачи благотворительным организациям.
"Это проект сочетает в себе устойчивость и солидарность, позволяя избегать образование отходов", - объясняет он. Инициатива работает с продуктами питания, но также и с другими предметами, такими как фармацевтические товары и даже книги. Проект также контролирует соответствие продукции требованиям безопасности.
Близость производителей и потребителей является ключом к устойчивости проекта. Еда и получатели находятся в одной зоне, поэтому нет затрат на транспортировку, хранение или охлаждение. "Речь идет не только о восстановлении пищи, - объясняет профессор. - Это проект по логистике. Нам нужна более эффективная система питания. Вместе с другими инструментами это решит глобальную проблему голода".
- Использование новых технологий для экономии продуктов питания и природных ресурсов
Борьба с пищевыми отходами - это также борьба с изменением климата. Когда мы производим продукты питания, нам необходимы такие природные ресурсы, как почва, вода и энергия. Эти ресурсы часто теряются по всей цепочке поставок. Это влияет на окружающую среду и изменение климата.
"Загрязнение природы - самое серьезное последствие пищевых отходов", - говорит профессор Сегре. Он объясняет, что если бы пищевые отходы были страной, они были бы третьим по величине источником выбросов парниковых газов в мире после Китая и США. Тем не менее, новые технологии могут помочь сделать сельское хозяйство более устойчивым и сократить потери. "Технологии должны более эффективно использовать природные ресурсы", - считает Сегре.
- ЕС принимает меры по сокращению пищевых отходов
Снижение вдвое пищевых отходов на душу населения в розничной торговле и на уровне потребителей - одна из основных задач ЕС на 2030 год в рамках целей в области устойчивого развития. Евросоюз также взял на себя обязательство сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок продуктов питания. "Я считаю, что это очень позитивно. Если вы прочитаете "Зеленую сделку" или новую стратегию "От фермы к вилке", то там это направление очень четко прослеживается", - говорит профессор Сегре.
В рамках этой стратегии ЕС также стремится повысить продовольственную безопасность и сделать здоровые и устойчивые продукты питания более доступными для всех европейцев. Впереди еще долгий путь, но профессор Сегре считает, что Европа идет в верном направлении. Он с оптимизмом относится к перспективам этого вопроса в международной повестке дня. "Сегодня у нас даже есть международный день, посвященный осведомленности о пищевых отходах", - говорит он. Некоторые активисты критикуют подобные мероприятия, называя их чисто символическими, но Сегре с этим не согласен. "Чем больше людей уделяют внимание проблеме, тем больше возможностей для ее решения", - уверен ученый.