Технологии и традиции создают сельское хозяйство будущего

Как изменить модель европейского сельского хозяйства, гарантируя прибыльное производство, здоровую пищу и устойчивый подход?

Ответ кроется в синергии инновационных методов производства и передовых технологий, которые позволяют добиться здоровой и экологически чистой системы питания.

Здесь, на "Ферме будущего" в Лелистаде (Нидерланды), исследователи из Вагенингенского университета разрабатывают экосистему решений для фермеров. Программа реализуется в партнерстве с финансируемым ЕС проектом Nefertiti, который направлен на стимулирование внедрения инноваций для более конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного сельского хозяйства.

Нам нужны новые технологии для нового сельского хозяйства. Это сочетание агроэкологии и технологий, в этом агроэкологическом подходе мы уделяем особое внимание обработке почвы. В частности, разнообразию культур, не только по сезонам , как например, севооборот, но также и разнообразие по местности: выращивание смешанных культур, полосное земледелие или что-то еще Вийнанд Суккель менеджер проекта, "Ферма будущего"

Полосы разных культур вместо огромного монокультурного поля создают мини-экосистемы, способствующие биоразнообразию, в то время как севооборот и покровные культуры улучшают качество почвы.

Проблема пахотного земледелия (на глубине 30-45 см) в том, что почва уплотняется из-за использования тяжелой техники. Одно из решений - разбить эти слои через вертикальные отверстия в целях уменьшить плотность почвы и повысить способность отвода излишков воды.

В верхнем слое почвы уплотнение может быть устранено с помощью обработки почвы, но чем глубже, тем это становится все труднее и труднее. К тому же корни растений не могут пробиться через эти слои.

Роботы в современном сельском хозяйстве подходят для устойчивых способов производства и предоставляют много полезных данных.

Технологии играют большую роль в сельском хозяйстве, но техника становилась все больше и больше, а теперь мы поняли, что роботы могут быть меньше, и это лучше для почвы. Тяжелые машины наносят некоторый ущерб почве. С другой стороны, другие датчики, такие как спутники или беспилотные летательные аппараты, дают гораздо больше информации о полях и предсказуемости. Технологии помогут фермеру принимать более правильные или более обоснованные решения Брам Вельдхуйзен исследователь, Вагенингенский университет

Для этого Еврокомиссия в рамках стратегии "От фермы до стола" стремится провести интернет в сельской местности к 2025 году.

В рамках программы Under Horizon Europe ЕС предлагает потратить 10 миллиардов евро на НИОКР в области продуктов питания, биоэкономики, природных ресурсов, сельского хозяйства, рыболовства, аквакультуры и окружающей среды, а также на использование цифровых технологий и природных решений для агропродовольственного сектора.

Наука и методы естественного земледелия - ключевые факторы перехода к устойчивому производству. Зимой для оздоровления почвы используются покровные культуры. Эти растения поглощают минералы корнями и образуют белки и органические формы азота для защиты почвы.

Азот жизненно необходим, но его избыток из-за удобрений может нанести вред окружающей среде. Азот — обычный элемент в природе, примерно 78% земной атмосферы состоит из газообразного азота.

Поэтому здесь проводятся лабораторные тесты для проверки баланса в почве био-, минеральных и химических элементов, таких как азот.

В начале сезона мы всегда берем образцы почвы, чтобы измерить уровень азота с зимы. Так мы можем оптимизировать применение удобрений, если азота много, то и удобрять нужно меньше Коэн Кломпе фермер и исследователь, Вагенингенский университет

Вдохновленные циклической биомоделью перехода к климатически нейтральным стандартам, исследователи «Фермы будущего» внедряют несколько решений для производства возобновляемой энергии для техники.

На фермах уже установлены солнечные батареи, вырабатывающие электричество, но предстоящий проект будет максимально использовать потенциал ветряных мельниц. Речь идет о заводе по производству водородного топлива, который будет работать за счет ветряной энергии.

Из электричества мы будем производить водородный газ и заправлять им наши тракторы. Первые прототипы уже есть. Для небольшой техники мы будем использовать электричество, а для больших машин - водородный газ. Таким образом, мы можем быть самодостаточными в использовании ископаемого топлива Вийнанд Суккель менеджер проекта, "Ферма будущего"

Ветряные турбины часто производят излишки энергии, которые невозможно хранить, в этих случаях ветряные мельницы останавливаются. Таким образом, электричество, производимое ветром, можно инвестировать в производство водорода посредством электролиза, который можно легко хранить.