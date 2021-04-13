Еврокомиссия объявила, что 21 июня вступит в силу "сертификат здоровья", который позволит восстановить свободу передвижения по странам ЕС. Его наличие будет означать, что путешественник не представляя угрозу заражения для местных жителей. Испытания документа начнутся 1 июня.

В Европарламенте потребовали исключить возможность дискриминции по любым признакам при внедрении новой системы для проверки на границах и в других целях.

«Когда государства-члены начнут использовать этот сертификат, например, для доступа в рестораны или к другим услугам, они не должны делать различий между своими и чужими гражданами, - сказала депутат из Нидерландов Тиенеке Стрик. - Этот сертификат должен быть универстальным. При пересечении границы у граждан не должны запрашивать другой документ, чтобы дать им возможность пользоваться этими услугами".

Документ под названием "цифровой зелёный сертификат" будет помещаться в электронные устройства или существовать в бумажном виде. Еврокомиссар по юстиции подчеркнул, что его наличие не является обязательным. По прибытии в другую страну человек может предпочесть, например, быть помещенным на карантин.

"Еврокомиссия напряженно работает над тем, чтобы обеспечить вакцинацию европейского населения и при этом не допустить дискриминации в отношении лиц, которые ещё не вакцинированы, - сказал Дидье Рейндерс. - Сертификат будет содержать информацию о страховании человека, его прививках, признаваемиых в разных странах, о тестах на наличией коронавируса и о выздоровлении, если человек переболел Covid-19".

Многие евродепутаты призвали также сделать тесты на коронавирус бесплатными или хотя бы очень дешёвыми. По их мнению, это внедрение сертификата должно регулироваться на уровне Евросоюза, а не только на национальном.