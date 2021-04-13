Европейские споры о карантине и вакцинации

Правительство Германии объявило о намерении расширить свои полномочия на введение карантинных ограничений и комендантского часа на всей территории страны в обход региональных органов власти. Законопрект об этом внесен в бундестаг. Таким образом Берлин намерен обеспечить единообразия карантинных правил.

Мнение жителей Берлина: «Я считаю, что решать это на общегосударственном уровне — это полный нонсенс. Регионы сами должны принимать решение. Им лучше знать, как у них обстоят дела с гражданской обороной. А ввести локдаун и комендантский час на всей террритории страны — это явный перебор. Я даже не уверен, что это конституционно».

«По моему, это ужасно. Мы только что были на демонстрации, на которой мы выступали против этого. По моему, это — угроза демократии. Когда один человек решает, что нам делать, а что нет, это меня очень и очень пугает».

В Австрии вступил в должность новый министр здравоохранения. Им стал профессиональный врач Вольфганг Мюкштайн. Предыдущий министр, Рудольф Аншобер, ушел в отставку из-за переутомления, вызванного, по его словам, борьбой с коронавирусной пандемией. На протяжении последнего года он неоднакратно госпитализировался из-за плохого самочувствия.

Глава итальянского региона Кампания Винченцо де Лука завил об отказе следовать указаниям центрального правительства о первоочередной вакцинации пожилых людей. По его словам, он намерен сосредоточиться на вакцинации трудоспособного населения.

Во Франции открылись «вакцидрайвы» — специальные пункты вакцинации, на которых можно получить прививку от коронавируса, не выходя из своей машины. Также в стране начались продажи тестов на этот вирус для домашнего употребления. Впрочем точность этих тестов многими ставится по сомнение.

А Венгрия, лидирующая среди стран Евросоюза по доле населения, прошедшего вакцинацию, объявила о начале смягчения карантина.