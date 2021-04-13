"Британский штамм" оказался не так страшен?

Коронавирус распространяется быстрее, но не становится более опасным. Об этом свидетельствуют опубликованные в Lancet результаты исследований, посвящённых так называемому «британскому штамму» B117. С ним связывают новый всплеск заболеваемости в Европе.

Процент тяжёлых случаев COVID-19 у носителей этой разновидности вируса оказался не выше, чем среди остальных заболевших. Кроме того исследования подтвердили эффективность вакцин против «британского штамма».

Соавтор одного из исследований, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Марк Грэхэм говорит, что это хорошие новости для человечества:

«Мы опасались, когда обнаружили высокую трансмиссивность штамма, что будет невозможно добиться коэффициента заражения R ниже 1, даже в условиях практически столь же строгого карантина, как в начале 2020. Новые данные обнадеживают. Это означает, что жесткие меры в сочетании с развертыванием вакцинации в Европе помогут взять под контроль распространение штамма B117 и снизить количество случаев заболевания».

Тем временем исследователи из Оксфордского Университета подтвердили эффективность использования одного из основных лекарств от астмы Будесонида для помощи больным COVID-19. Оказалось, что этот препарат облегчает состояние пациентов старше 50 лет, которые испытывают проблемы с дыханием. Кроме того, он может ускорить выздоровление.