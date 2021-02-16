Новые штаммы коронавируса могут продлить пандемию в Европе

В Европе растут опасения относительно того, что распространение новых штаммов коронавируса может продлить пандемию и потребовать введения новых ограничений. Особую тревогу вызывает ситуация на севере и северо-востоке Франции - в Дюнкерке и Мозеле. Специалисты проводят анализ проб сточных вод на предмет наличия следов коронавируса: увеличение количества вирусных частиц в отходах происходит еще до того, как у многих пациентов появляются симптомы COVID-19. Мониторинг позволит действовать на опережение.

Оливье Делькеру, генеральный секретарь префектуры Мозель: "По результатам исследований мы получим карту, с указанием секторов, где присутствуют, возможно, в большем количестве разные штаммы коронавируса. Мы так же усилим кампанию по тестированию жителей и сделаем акцент на предупреждении населения. Мы должны усилить санитарную защиту людей."

В Мозеле распространяются южноафриканский и бразильский варианты коронавируса, что настораживает власти: пока научных данных об эффективности существующих вакцин против этих штаммов недостаточно. В Дюнкерке бушует британский штамм.

Патрис Вергрьет, мэр Дюнкерка: "На сегодняшний день на территории Дюнкерка на британский вариант коронавируса приходится 80% из всех положительных тестов. Поскольку этот вариант очень заразен, он привел к резкому увеличению числа случаев заболевания COVID-19 в Дюнкерке. Наши больницы переполнены пациентами".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в связи с циркуляцией более заразных штаммов коронавируса призывает власти стран Евросоюза принять немедленные и решительные меры в области общественного здравоохранения. Вариант B117, впервые обнаруженный в Англии, составляет 75% процентов случаев в Ирландии и становится все более доминирующим в других странах.

В Португалии на британский штамм приходится 45% процентов от всех выявленных случаев инфицирования, в Нидерландах -30%, в Дании - 27%.

Эпидемиологи отмечают: кампания по вакцинации европейцев, безусловно, вносит огромный вклад в борьбу с пандемией, но пока не создана иммунная прослойка населения, нельзя забывать о профилактических и ограничительных мерах.