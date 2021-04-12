Четыре человека погибли при попытке доплыть из Африки на Канары

Четыре человека погибли при попытке добраться из Африки до Канарских островов на неприспособленной для морских путешествий лодке. Об этом стало известно после завершения спасательной операции береговой охраны Испании.

Сообщение о дрейфующей лодке поступило от рыбаков. Для эвакуации людей были направлены вертолёты. Согласно официальным данным, в лодке находились 23 человека. 19 удалось спасти, они госпитализированы, трое — в тяжёлом состоянии.

В сообщении подчеркивается, что погибшие и пострадавшие воспользовались одним из самых опасных миграционных маршрутов. С начала этого года на пути к Канарским островам в море погибли не менее 20 мигрантов.