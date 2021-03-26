В Париже эвакуирован лагерь мигрантов

Французские силы безопасности эвакуировали сотни мигрантов, которые установили более 300 палаток на площади Республики в Париже. Палаточный лагерь был разбит при поддержке нескольких ассоциаций, требующих от властей предоставить просителям убежища достойное жилье. Их акция получила название "Ночь солидарности".

Мамуту Уаттара, мигрант из Кот-д'Ивуара: "Раньше я спал в сквоте, а теперь я здесь с женой и дочерью. В сквоте нас было много. Моя дочь не могла ходить в школу. Мне нужно постоянное жилье, чтобы она могла ходить в школу".

"Мы еще раз просим, чтобы людей поместили в безопасное место. Все эти люди имеют право на жилье в соответствии с законом, поэтому мы просим, чтобы закон соблюдался и у этих людей было место для проживания", - говорит член неправительственной организации Utopia 56 Николай Познер.

Подобная акция проходит в Париже не в первый раз. Палаточный лагерь, размещенный на этой же площади в ноябре прошлого года, был разогнан отрядами полицейских, применивших силу, что потрясло всю Францию. На этот раз эвакуация прошла мирно. Сразу после полуночи власти начали операцию по размещению бездомных мигрантов, доставляя людей на автобусах к месту службы экстренной помощи.