Нелегальные мигранты стали жертвами ДТП

Четыре человека стали жертвами автомобильной катастрофы в Хорватии. На шоссе под Загребом перевернулась фура, которая, как выяснилось, перевозила мигрантов из Сирии. Нелегалы находились в кузове между рулонов бумаги, весом по тонне каждый. 11 сирийцев с травмами доставлены в больницу. У шестерых травмы серьёзные, один находится на грани жизни и смерти.

Движение по шоссе в районе аварии пришлось закрыть на несколько часов. Грузовик был с сербскими номерами. Полиция сейчас выясняет, откуда и куда он направлялся и что стало причиной трагедии.