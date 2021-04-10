Беспорядки на улицах Белфаста

Полиция Северной Ирландии исключила причастность военизированных организаций, связанных с протестантами-лоялистами, к уличным беспорядкам, которые продолжились в Белфасте и других районах в ночь на субботу. За время протестов, не прекращающихся уже более недели, пострадали свыше 70 стражей порядка. Такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось многие годы.

Возраст вышедших на улицы — от 13 до 20 лет. Наблюдатели говорят, что один из факторов роста напряженности — растущее недовольство последствиями сделки по "брекситу" между ЕС и Великобританией.

"Это молодые люди, у которых нет надежды, мало возможностей, с плохими результатами образования. Им говорят, что проблемы с законом повлияют на их шансы в жизни. Но на их шансы в жизни уже во многом повлияли обстоятельства и системное неравенство, с чем мы имеем дело в результате конфликта, а теперь к этому добавились и сложные последствия "брексита", — отмечает член горсовета Белфаста Брайан Смит.

Еще одной причиной беспорядков стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал- республиканской партии "Шинн фейн" за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса.

На это фоне в экстренном порядке работу возобновила Ассамблея Северной Ирландии.