Плюсы и минусы работы на цифровых платформах
Что такое рабочая платформа?
Работа на цифровой платформе - это модель найма, при которой люди предоставляют определенные услуги на цифровой платформе, которая связывает их с клиентами.
Это могут быть локальные приложения – распределяющее заказы на доставку еды, такси и вызов сантехника – или веб-платформы, распределяющие услуги перевода или графического дизайна.
Сектор рабочих платформ увеличился в пять раз за последнее десятилетие.
Что такое гиг-экономика?
Работа на платформе также известна как гиг-экономика, поскольку работникам платят за временную работу или за проект, а не за количество отработанных часов.
Рабочая платформа - это хорошо?
Платформы создают новые возможности для трудоустройства вне зависимости от границ, позволяя работать из любого места и в любое удобное для них время. Во время пандемии цифровые платформы пришли на помощь людям, потерявшим работу.
У компаний есть круглосуточный доступ к рабочей силе, к услугам и задачам.
В чем же проблема?
Существуют трудности - такие как обеспечение хороших условий труда и справедливого распределения заказов на основе алгоритмов.
Большинство стран еще не приняли соответствующее новой модели работы законодательство. Один важный вопрос - следует ли рассматривать работников как сотрудников с полными социальным пакетом.
Что в разработке?
Евросоюз запустил общественные обсуждения по правам работников платформ с участием профсоюзов и организаций работодателей.
Если они не смогут прийти к согласию, Еврокомиссия разработает закон к концу 2021 года.