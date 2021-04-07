Плюсы и минусы работы на цифровых платформах

Что такое рабочая платформа?

Работа на цифровой платформе - это модель найма, при которой люди предоставляют определенные услуги на цифровой платформе, которая связывает их с клиентами.

Это могут быть локальные приложения – распределяющее заказы на доставку еды, такси и вызов сантехника – или веб-платформы, распределяющие услуги перевода или графического дизайна.

Сектор рабочих платформ увеличился в пять раз за последнее десятилетие.

Что такое гиг-экономика?

Работа на платформе также известна как гиг-экономика, поскольку работникам платят за временную работу или за проект, а не за количество отработанных часов.

Рабочая платформа - это хорошо?

Платформы создают новые возможности для трудоустройства вне зависимости от границ, позволяя работать из любого места и в любое удобное для них время. Во время пандемии цифровые платформы пришли на помощь людям, потерявшим работу.

У компаний есть круглосуточный доступ к рабочей силе, к услугам и задачам.

В чем же проблема?

Существуют трудности - такие как обеспечение хороших условий труда и справедливого распределения заказов на основе алгоритмов.

Большинство стран еще не приняли соответствующее новой модели работы законодательство. Один важный вопрос - следует ли рассматривать работников как сотрудников с полными социальным пакетом.

Что в разработке?

Евросоюз запустил общественные обсуждения по правам работников платформ с участием профсоюзов и организаций работодателей.

Если они не смогут прийти к согласию, Еврокомиссия разработает закон к концу 2021 года.