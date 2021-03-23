Продлены квоты европейских рыболовов после "брексита"

Евросоюз и Великобритания до сих пор не заключили соглашения о ловле рыбы в её водах на 2021 год. Между тем временный режим квот для стран-членов ЕС истекает 31 марта. Во вторник министры рыболовства ЕС утвердили подготовленный Брюсселем «чрезвычайный план». Из него европейские флоты узнали, сколько им разрешено добывать даров моря до конца июля.

«Надеюсь, этот план будет действовать недолго, - сказал еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс. - Мы заменим его на соглашение об Общем допустимом улове (TACS) как только мы завершим консультации с Соединённым Королевством».

Продление режима квот поможет ослабить напряженность между Лондоном и Брюсселем по вопросу о промысле в Северном море. Председательствующая в ЕС Португалия надеется, что удастся уладить и другие споры, связанные с «брекситом», а также полностью привести в действие сделку о двусторонних торговых отношениях.

«Это очень, очень важно, потому что это придает сил Европейскому Союзу на переговорах с Великобританией, - сказал португальский министр морского хозяйства Рикарду Серрау Сантуш. - Все страны-члены ЕС выступают за достижение компромисса. Исходя из интересов Европейского Союза и Соединённого Королевства, мы должны обеспечить на будущее наилучшие отношения во всех сферах деятельности, будь то рыболовство, коммерция, окружающая среда или что угодно »

Европейские рыбаки смогут вести промысел в британских водах в течение переходного периода в пять с половиной лет. За это время им придется постепенно отказаться от 25% своего улова. А их коллеги из Соединённого Королевства будут иметь доступ на рынки ЕС.