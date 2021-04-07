Гости на высоте

Два гола Килиана Мбаппе и точный удар Маркиньоса принесли французскому клубу "Пари Сен-Жермен" победу в гостях над немецкой "Баварией" в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. ПСЖ вел в первом тайме - 2:0, но Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер поставили притязания гостей под сомнение. Когда хозяева полностью захватили инициативу, они на минуту забыли о Мбаппе, за что и были наказаны - 3:2.

Весомую заявку на выход в полуфинал сделал и английский "Челси", победивший в гостях португальский "Порту" - 2:0. На 32-й минуте счет открыл Мейсон Маунт, а после перерыва превосходство гостей подчеркнул Бен Чилуэлл.

Полуфиналисты самого престижного европейского клубного турнира определятся на следующей неделе.