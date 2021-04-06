Москва предостерегает Киев от вступления в НАТО. В Кремле заявляют, что это усугубит ситуацию в Донбассе, поскольку такой шаг не поддержат жители самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что для вступления в НАТО у страны не должно быть внутренних конфликтов и неразрешённых территориальных споров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинские власти в обострении обстановки в Донбассе ради сближения со странами Запада:

«Киев перешёл от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это всё-таки поможет встряхнуть благостное отношение (к Украине) в европейских столицах и что они всё-таки потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договорённости в полной мере».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о стремлении в НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, назвав это «единственным путём к окончанию войны» в Донбассе и «настоящим сигналом для России».

Киев жалуется на сосредоточение российских войск у границ Украины. США и НАТО предостерегают Москву от провокаций. В Кремле заявляют, что Россия перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению и это не представляет ни для кого никакой угрозы.