Умра только с вакциной

Власти Саудовской Аравии заявили, что для совершения умры - малого паломничества в священный город Мекку, и для посещения святых мест в период Рамадана, паломники могут получить разрешение только при условии вакцинации от Covid-19.

В заявлении Министерства хаджа и умры королевства говорится, что в это число войдут люди, получившие две дозы вакцины от коронавируса, и те, кто сделал одну прививку не менее чем за 14 дней до совершения паломничества. Посещение также будет разрешено тем, кто переболел коронавирусом.

Начало месяца Рамадана в этом году приходится на 13 апреля. В этот период верующим предписывается посвятить время посту и молитве, поэтому многие в Рамадан отправляются в малый хадж умру, которую в отличие от основного хаджа можно совершить в любое время года. Большой хадж в этом году пройдет во второй половине июля.

За время пандемии в Саудовской Аравии зарегистрировано более 390 тысяч случаев заражения Covid-19. Скончались более 6700 человек.