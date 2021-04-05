Франция расследует участие министров в тайных обедах шикарных ресторанов

Прокуратура Парижа расследует информацию о том, что некоторые французские министры принимали участие в роскошных ужинах без соблюдения социальной дистанции, несмотря на ограничительные меры. Прокурор Реми Эйтс открыл уголовное расследование в воскресенье.

Поводом послужил пятничный репортаж телеканала М6, снятый скрытой камерой, о "подпольном ресторане, расположенном в красивом районе", где участники и организаторы не носят маски и не соблюдают мер предосторожности.

Телеканал показал видео и с других частных вечеринок, в которых принимали участие десятки людей без масок, некоторые целовали друг друга. Эйтс сообщил о том, что правоохранительные органы "проверят, были ли организованы вечеринки в нарушение санитарных норм, и определят организаторов и участников".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен передал административное расследование об участии министров в вечеринках в главное отделение парижской полиции.

"Либо это ложь, и мы не должны на нее реагировать, либо это правда и, очевидно, люди (принимавшие участие в обедах) должны быть привлечены к ответственности и, я думаю, осуждены за организацию таких вечеринок", - сказал Дарманен.

"Это совершенно неприемлемо, - продолжил он. - Каждый день полиция и жандармерия отправляется в рабочие кварталы из-за гигантских барбекю-вечеринок, потому что люди не соблюдают ограничительные меры. Очевидно, что и в самых красивых районах столицы действуют те же правила. Не существует двух типов граждан: тех, у которых есть право на вечеринки, и тех, у кого его нет".

"У нас демократия, мы делаем, что хотим"

Один из владельцев ресторана анонимно подтвердил, что в ужинах, на которых подавали черную икру, дорогое шампанское и прочие деликатесы, принимали участие французские министры. "Я обедал на этой неделе в двух или трех ресторанах, которые якобы являются подпольными, с несколькими министрами, - сказал он М6. - Мне от этого немного смешно. У нас все еще демократия, мы делаем, что хотим".

Некоторые СМИ считают, что в репортаже принял участие Пьер-Жан Шаленсон, владелец "Palais Vivienne", расположенного в центре Парижа.

Шаленсон косвенно признал, что именно он является источником информации о министерских обедах. В заявлении своего адвоката, направленном АФП в воскресенье вечером, он призвал относиться к происходящему "с юмором".

В феврале Шаленсон рассказывал, что вместе с ресторатором Кристофом Лероем организовывает "обеды и ужины" в своей резиденции. По его словам, среди гостей одной из вечеринок, должен был быть пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь.

Атталь ответил, что "с большим удивлением прочитал об этом в "твиттере". "Он не знает господина Шаленсона и, очевидно, никогда не посещал ни одного ужина или вечеринки", - сообщили в окружении пресс-секретаря.

Атталь также исключил присутствие на этих ужинах кого-либо из членов правительства.

"Министры уважают власть"

В воскресенье пользователи "твиттера" начали публиковать сообщения под хэштегом #OnVeutLesNoms ("Мы хотим знать имена").

"Если министры или депутаты действительно участвовали в подобных тайных обедах, то они должны быть оштрафованы и наказаны, как любой другой гражданин", - отреагировала министр-делегат по делам гражданства Марлен Скьяппа.

Она также оставила комментарий под одним из сообщений в "твиттере", согласившись с тем, что, если участие в обедах - правда, то политики должны уйти из правительства. "Это само собой разумеется. Со штрафом", - написала министр.

Министр экономики Бруно Ле Мэр в интервью "Le Figaro" заверил, что "все без исключения министры уважают власть".

Тем временем эпидемологи сообщают о "третьей волне" коронавируса. В преддверии пасхальных каникул Франция ужесточила ограничительные меры. В стране запрещено собираться большими компаниями, рестораны и магазины закрыты, разрешено передвигаться исключительно в радиусе 10 км от дома.