Генконсульство РФ: среди задержанных в Дубае есть один россиянин

Россиянки не входят в число задержанных в Дубае за непристойное поведение девушек, сообщили в понедельник в генеральном консульстве РФ. По словам дипломатов, среди задержанных есть один гражданин России, который присутствовал при съемке.

Ранее генеральное консульство России в Дубае направило официальный запрос в городскую полицию с просьбой предоставить точные данные о задержанных за участие в съёмках непристойного видео россиянках. Сообщалось, что среди 40 задержанных за участие в видеоролике на балконе дубайского небоскрёба - восемь граждан РФ, в том числе инициатор съёмки. "Они обратились за помощью в генконсульство, - рассказал РИА Новости источник в Дубае, - но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьёзная: за участие в развратных действиях".

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina. Видеоролики, в том числе снятые жителями небоскрёбов напротив, появились в интернете 3 апреля.

Позже стало известно, что полиция Дубая возбудила уголовное дело в отношении девушек, которые фигурируют в ролике и на фотографиях, по статье 361 уголовного кодекса эмирата. За "публичное развратное поведение, не отражающее моральных ценностей ОАЭ", им грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч дирхамов (около 1 млн рублей), сообщили в понедельник дубайские правоохранительные органы на странице в "Твиттере".

Помимо статьи УК, участвовавшим в съёмках девушкам вменяется в вину статья 17 закона о киберпреступлениях. По ней за производство, передачу, публикацию и эксплуатацию порнографических материалов виновным также грозит тюремный срок и штраф от 250 до 500 тысяч дирхамов (то есть от 50 до 100 миллионов рублей).

Полиция Дубая пока не уточняет национальность задержанных, поскольку у некоторых девушек не было документов.