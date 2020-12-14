Дубай: город, где лелеют роскошь

Со своими отмеченными наградами отелями с их вертолетными площадками, торговыми центрами с дизайнерскими бутиками и причалами для яхт Дубай заявляет о лидерстве в сегменте "люкс".

Город привлекает гостей, которые стремятся к экстравагантности и эксклюзивности, а также тех, кому интересно за этим наблюдать.

VIP-персоны прибывают в Дубай на частном самолете, вертолете или яхте. В первом открытом здесь яхт-клубе Bulgari пристань рассчитана на 46 мест. Здесь же поставлена на якорь Adastra, плавучий дворец стоимостью в 8 с лишним миллионов евро.

Анастасия Коциловская работает в яхтенном бизнес Дубая, она показывает уникальное судно.

"Здесь удивительная жилая зона - с ее центральным салоном, столовой. В трех каютах могут разместиться до девяти пассажиров, на судне есть место для шести членов экипажа. Яхта спроектирована компанией McConaghy Yacht, которая специализируется на моделях с высокими эксплуатационными характеристиками".

Анастасия рассказывает, что яхта может пересечь Атлантику дважды без дозаправки.

Как гости проводят время на борту роскошного судна? "Вечером вы можете насладиться ужином в кругу семьи, смотреть кино. А днем можно расслабиться на палубе, можно спуститься на воду. К вашим услугам каяки, байдарки, снаряжение для подводного плавания, если хотите исследователь окрестности", - перечисляет Анастасия.

Не менее великолепное времяпровождение предлагает гостям причал у отеля Burj Al Arab. К их услугам - бассейн с пресной водой с баром, а также изогнутый бассейн "инфинити" с соленой водой, он имеет выход прямо в Аравийское море.

На местном пляже даже песок немного особенный. Его привозят, ориентируясь на размер и вес песчинок. Они не прилипают к крему от загара гостей. Прямо у воды - 32 роскошных пляжных домика, самый большой имеет гостиную, балкон и ванную комнату.

Другая выдающаяся достопримечательность курортной зоны Дубая - отель Atlantis The Palm, чьи фирменные номера привлекают взыскательных гостей и звезд. Самый роскошный номер - Royal Bridge Suite. Расположенный на 22 этаже в знаменитой арке отеля, он обслуживается частным лифтом. В номере - просторная гостиная и столовая, а две ванные главной спальни отделаны 22-каратным золотом. К услугам гостей - собственная бильярдная.

Директор по курортным операциям Дэниел Уорсли рассказал больше. Например, о том, что стоимость ночи в номере превышает 20 тысяч евро. "За эти годы у нас были впечатляющие гости. Здесь останавливались и Майк Тайсон, Ким Кардашья, президенты, знаменитости всех типов", - перечисляет Уорсли.

Дворецкие учтут любое пожелание гостя, одним из самых частых запросов от постояльцев с высоким доходом остается шопинг. Торговый центр Dubai Mall- в списке самых популярных адресов для тех, кто ищет элитные бренды.

Личный байер Николь Маджалани пригласила нас на экскурсию. Рассказав, что функция байера - "экономить время клиентов, разыскивая для них редкие вещи".

Чем, по мнению этого специалиста, отличается шопинг в Дубае? "Вы можете, к примеру, переместить магазин Alexander McQueen к себе в номер, если захотите. К вам пришлют портного, вы можете воспользоваться индивидуальными услугами, - перечисляет Николь. - Например, бутик Level shoes предлагает отметить вашу пару индивидуальным рисунком, штампом с вашими инициалами".

Восстановить силы после шопинга предлагают дубайские рестораны. Форпост "мишленовских" заведений, город поражает разнообразием адресов. В Мarea вам предложат сицилийский сыр буррата, обернутый в 24-каратное золото.

Конечно, не все в Дубае сделано из драгметаллов, но люди с аппетитом к лучшему обязательно найдут здесь то, что ищут.