Дубай: забота о душе и теле

Дубай - первоклассный адрес для тех, кто выбирает лучшее в путешествиях и стиле жизни. Один из самых привлекательных вариантов отдыха здесь - отдых в спа-салонах, сочетающий древние традиции и самое современное оборудование.

Первая остановка - центр Anantara на Пальма Джумейре. Салон с его 24 процедурными кабинетами - настоящее святилище молодости и красоты в традиционном азиатском духе. Среди фирменных процедур заведения - массаж с магнием, он укрепит ваш иммунитет и поможет снять стресс.

Наш корреспондент, мама двух маленьких детей, попробовала процедуру и осталась в восторге. Массажист объяснила, что магний - идеальный выбор для антистрессового массажа, так как снимает мышечное напряжение и улучшает сон.

Директор салона Галина Антониук отметила: "Мы стремимся разъяснить клиенту, что такое массажная терапия, в чем ее лечебный эффект. Это не разовое действие. Если вы хотите сохранить хорошее самочувствие, здоровый дух, делайте массаж регулярно".

Среди небоскребов Дубая, вы найдете клинику °Cryo Stay Young, ее профиль - воздействие низкими температурами.

В клинике рассказали, что изначально криотерапия применялась для лечения ревматических заболеваний, сегодня кратковременное охлаждениe организма применяется и в косметологии, помогает сбросить лишний вес и повысить выносливость.

Главный физиотерапевт клиники Сана Мемон уточняет:"Организм подвергается воздействию отрицательной температуры - до минус 140 градусов в течение трех минут. Одно из главных преимуществ процедуры - активизация обмена веществ, за сеанс вы сжигаете около 600-800 калорий. Метаболизм разгоняется, это помогает похудеть и укрепляет иммунитет".

Итак, какие впечатления? Наш корреспондент говорит, что трех положенных минут не высидела: "Кажется, что побывала в холодильнике. Буквально. Но я за это время сожгла 400 калорий. Впечатления непередаваемые".

Mandarin Oriental - один из новейших роскошных отелей Дубая, он предлагает клиентам и 5-звездочный спа-салон. В связи с пандемией заведение усилило меры безопасности для сотрудников и клиентов.

Директор салона Сара Коднер рассказывает: "Мы следуем очень, очень строгим стандартам гигиены, мы пересмотрели все наши протоколы. Думаю, когда люди убедились, что у нас им комфортно, они почувствовали еще большую необходимость заботиться о себе, стали чаще приходить. Мы видели, что многие клиенты были напряжены, страдали бессонницей, ковид очень ударил по психологическому здоровью. Сегодня жизненно важно, больше, чем когда-либо, поддерживать человеческие связи, контакты, которых мы были лишены в карантин".

В партнерстве с клиникой Elixir здесь вам выпишут одно из самых популярных оздоровительных средств - капельницу IV Vita Drip. Если врач не нашел противопоказаний, вам предложат настоящую витаминную бомбу.

Улучшения медики обещают немедленно. Доктор Зара Премжи комментирует: "В составе очень много витаминов группы В, особенно В12, который сразу дает энергию. Так что прилив сил вы ощутите немедленно. По мере поступления препарата в кровоток эффект будет расти, такая форма приема витаминов В гораздо эффективнее, чем пища или пероральные добавки".

Дубай предлагает множество вариантов для качественного ухода за телом. Все больше центров здесь ставят на холистический подход, помня, что здоровье тела и духа неразрывно связаны.