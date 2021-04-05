Лига чемпионов, 1/4 финала

Две самые успешные команды в истории Лиги чемпионов встретятся в столице Испании во вторник вечером: "Реал Мадрид" принимает "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала. В субботу вечером в английской Премьер-лиге "красные" провели один из самых лучших своих матчей и в результате переместились на пятое место, Сейчас они отстают от первой четвёрки всего на два очка и, похоже, вернули себе форму, одержав три победы подряд.

"Реал-Мадрид" трудно входил в сезон, но выиграл 9 из 11 последних матчей во всех соревнованиях. Наставник "Реала" Зинедин Зидан настроен решительно:

"Я думаю, что это очень цельная команда. Мы знаем, что атакующее трио очень хорошо, и я думаю, что все вместе они очень, очень сильны, очень стабильны. Они прекрасно играют в команде".

В этом матче "Реалу" не сможет помочь бельгиец Эден Азар, который с 30 января из-за травмы провёл на поле только 15 минут. Не выйдет на поле и защитник Серхио Рамос.

А у "Ливерпуля" хорошо показавший себя в матче против "Арсенала" Диогу Жота может заменить находящегося не в лучшей форме Роберто Фирмино.

Также во вторник в другом четвертьфинале сойдутся английский "Манчестер Сити" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.