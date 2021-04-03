США скорбят о погибшем полицейском

По распоряжению президента в США приспущены государственные флаги в память о полицейском Уильяме Эвансе. Он скончался от ранений, полученных у Капитолия, когда в пятницу в двух стражей порядка, охранявших здание, врезался автомобиль. Эванс прослужил в полиции Капитолия 18 лет.

Протаранив полицейских, злоумышленник выскочил из машины с ножом и был застрелен. Им оказался 25-летний житель Индианы Ноа грин.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье Уильяма Эванса и заявил, что все американцы "скорбят о потере еще одного мужественного сотрудника полиции Капитолия", а он сам "с разбитым сердцем узнал о жестоком нападении".

"Я получаю информацию от советника по национальной безопасности и буду получать новые сведения по ходу расследования", - сказал президент.

Следователи проверяют данные о нападавшем, чтобы выяснить, имел ли он в анамнезе психические расстройства. По данным полиции афроамериканец Ноа Грин был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".

Полиция Капитолия теряет уже третьего сотрудника. 6 января Офицер Брайан Сикник скончался от ран, полученных во время штурма здания конгресса США сторонниками Дональда Трампа. Через три дня после этого покончил самоубийством 51-летний офицер полиции Говард Либенгуд.