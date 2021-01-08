Трамп осудил нападение на Капитолий

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем. Он сделал первую запись после двенадцатичасовой блокировки его аккаунта в "Твиттере" из-за последних событий в Вашингтоне. В своем новом видеообращенииТрамп осудил беспорядки в столице США.

Дональд Трамп, президент США: "Америка есть и всегда должна быть нацией закона и порядка. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто участвовал в актах насилия и разрушения, вы не представляете нашу страну. А те, кто нарушил закон, за все заплатят.

Конгресс подтвердил результаты выборов, и 20 января будет инаугурация новой администрации. Теперь я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи власти. Этот момент требует исцеления и примирения".

На следующий день после событий в Капитолии сторонники Дональда Трампа вновь собрались на демонстрацию в поддержку своего президента. По их словам, люди, которые пришли накануне к зданию Конгресса в Вашингтоне были миролюбивыми и богобоязненными, любящими свою страну и они собрались, чтобы просто сделать заявление. А Дональд Трамп не призывал их к насилию, а сдерживал его.

"То, что я увидела, было патриотическим движением, которое пришло в Вашингтон. Конгресс захватили несколько человек, которые не были настроены мирно. Но я не могу говорить об этом, мы в этом не участвовали", - говорит сторонница Трампа.

По данным властей, в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, причем одна манифестантка была застрелена. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и призвали отстранить его от должности президента и привлечь к ответственности.