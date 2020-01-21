Украина просит расширить миссию ОБСЕ в Донбассе

Киев просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не только продлить, но и расширить Специальную мониторинговую миссию, действующую в Донбассе.

Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по итогам переговоров с председательствующим сейчас в ОБСЕ албанским премьер-министром Эдди Рамой. Это первая его поездка в качестве главы ОБСЕ.

Мандат специальной мониторинговой миссии истекает 31 марта.

"Конфликт на востоке Украины всё ещё приводит к жертвам среди гражданского населения. Это неприемлемо, и это должно прекратиться. Поэтому наша цель прежде всего заключается в обеспечении полного и устойчивого прекращения огня", - ответил Эдди Рама, поддержав идею Пристайко об увеличении ресурсов и полномочий миссии СММ ОБСЕ. Он заявил, что во вторник планирует посетить восток Украины, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в охваченном конфликтом регионе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением властей Украины в организацию и консенсусным решением всех 57 стран - участниц. Это невооруженная гражданская миссия, работающая круглосуточно во всех регионах Украины. Её задача - беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией и отчитываться об этом, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

В декабре лидеры "нормандской четвёрки" - Украины, России, Франции и Германии - провели переговоры по ситуации в Донбассе с намерением восстановить мирное соглашение 2015 года. Переговоры не стали прорывом, но были восприняты как прогресс.

В конце декабря Украина и самопровозглашённые республики обменялись пленными, но взаимные обвинения в обстрелах и нарушении минских договорённостей продолжаются. Во вторник сепаратисты сообщили об обстреле силовиками села Березовское, а украинские военные - о гибели одного из своих солдат.