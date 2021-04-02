День единения народов Беларуси и России: 25 лет без результатов?

Москва и Минск отмечают 25 лет со дня подписания договора "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", который положил начало процессу взаимной реинтеграции стран. За четверть века заключено более 200 межгосударственных и межправительственных соглашений, в частности, в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В то же время, по словам политолога из НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, День единения народов Беларуси и России так и не стал «народным» праздником.

- 25 лет - огромный срок для современного мира, за этот срок создаются и распадаются государства. За 25 лет Китай из полуголодной страны превратился в одну из крупнейших экономик мира. Но праздник так и остался государственным: в реальности интеграция проводится лишь на уровне президентов и правительств. Причем за нее всегда платила только Россия, - заявил в интервью Euronews эксперт.

Миллиарды в обмен на рабочую силу?

По его словам, еще 1990-х, то есть в самом начале пути интеграции, белорусская сторона заработала миллионы долларов, получив в распоряжение российскую границу: власти взяли под государственный контроль контрабанду товаров из Прибалтики и Польши. В результате недовольства Москвы тогда на границе вновь появились контрольно-пропускные посты, но и сегодня здесь не обходится без проблемы, в частности, из-за попадающих на российскую территорию европейских продуктов из санкционного списка, заранее "превращенных" в легальные белорусские.

По состоянию на конец 2019 года, согласно данным Всемирного банка, республика - основной должник РФ. На нее приходится около 35% ($8,1 млрд) от суммарного долга иностранных государств. Кроме того, как отмечает Суздальцев, за более чем 20 лет Россия предоставила на поддержку белорусской экономики еще около $137 млрд дотаций, преференций и долговых списаний.

- Эта сумма невероятная для любого российского региона. Это деньги налогоплательщиков. Интеграция далее производственной кооперации не идет. Белоруссия – это такая черная дыра, где съедаются российские ресурсы, деньги, технологии, - считает политолог. - На фоне экономической зависимости республика требует и новых привилегий, например, выделения части российского рынка для молочного производства за счет разгона отечественных предпринимателей, увеличения доли на рынке белорусской техники. Так, страна тяжело переживает возрождение российского тракторостроения.

В свою очередь, Москва «получает» рабочую силу: около 700 тысяч белорусов трудятся на территории РФ (примерно 500 тысяч – в Европе).

Непризнание территориальной целостности РФ - не помеха?

В направленной президенту РБ Александру Лукашенко поздравительной телеграмме в честь Дня единения народов глава российского государства Владимир Путин отметил, среди прочего, что «механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической» сфере, а также что «Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве». В то же время, как напоминает Суздальцев, в 2018 году, после очередного обострения отношений на фоне так называемого «налогового маневра» РФ в нефтяной отрасли, Кремль фактически поставил Минску ультиматум, заявив, что тот сможет рассчитывать на особые условия лишь в случае более тесной экономической интеграции. Потребованная Путиным «санация союзных отношений» привела к разработке в 2019 году соответствующих «дорожных карт». Но позже Лукашенко отказался подписывать это пакетное соглашение.

- За 20 лет союзничества нет ни одного фактора, свидетельствующего о том, что Белоруссия действительно поступает как союзник. Начать хотя бы с того, что страна до сих пор не признает территориальную целостность России: Минск так и не признал вхождение Крыма в ее состав (Киев и большинство стран ООН говорят об аннексии полуострова - прим. ред.), хотя при этом насыщает Крым белорусскими товарами, - говорит эксперт.

По его мнению, среди других признаков «провисающих» союзных отношений – непризнание республикой независимости Абхазии и Южной Осетии. А в июле 2020 года страна и вовсе предоставила Украине список задержанных на белорусской территории россиян для проверки на их возможное участие в боевых действиях в Донбассе. По данным КГБ, речь шла о боевиках частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Позже они вернулись на родину.

Протесты в Минске AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Протесты и новая ставка на Москву

Обострение в двусторонних отношениях Суздальцев считает и одним из факторов роста недовольства среди белорусского населения, обеспокоенного возможной потерей работы в РФ, что привело к массовым выступлениям несогласных с официальными результатами президентских выборов в августе 2020 года, победителем на которых с поддержкой более 80% избирателей был объявлен Лукашенко.

- Если бы цифры были реально такими, столь массовых выступлений не было бы. Когда 300 тысяч человек собираются в Минске, это значит, что один минчанин из каждой семьи был на площади. Это как если бы вышли 2 млн жителей в Москве. И они прошли через тюрьмы, некоторые убиты, более тысячи теперь инвалиды на всю жизнь. Это колоссальный объем для страны таких размеров, - объясняет Суздальцев, почему Лукашенко сделал в результате ставку не только на силовиков-соотечественников, «практически передав им контроль над страной», но и вновь на Россию.

В Кремле заявили о недопустимости вмешательства других стран в белорусский кризис, но подчеркнули приверженность РФ всем договорённостям с Минском, в том числе, в рамках Организация Договора о коллективной безопасности, а позже, в декабре 2020 года. В нынешний День единения замначальника генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что стороны «кардинально пересмотрели» военную доктрину Союзного государства, лежащий в основе «согласованной военной политики».

В декабре Москва одобрила для соседа и новый кредит на один миллиард долларов. В феврале 2021 года в ходе переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко наконец заявил о том, что почти все "дорожные карты" интеграции в рамках Союзного государства готовы к подписанию.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Mindaugas Kulbis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

В тоже время, экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская настаивает на том, что белорусы отказали Лукашенко в доверии, а потому все подписанные им договоры будут пересмотрены в случае смены власти в стране. «Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть, они направлены на какие-то военные действия против своих же людей», - отреагировала она на обещания Москвы об очередных траншах.

- За последние годы страхи недоверия белорусов по отношению к России выросли. Порой антироссийский накал местной пропаганды превышал украинскую: в любой проблеме экономики была виновата Россия. Но признание итогов голосования 9 августа 2020 год вызвало шок и резко снизило доброе отношение к России, - отмечает Суздальцев

Согласно данным опроса «Белорусской аналитической мастерской», с сентября по ноябрь доля сторонников интеграции Москвы и Минска в республике снизилась с 51% до 40%. Еще в начале 2020 года эти показатели равнялись 60%.