Минск рассчитывает на компенсацию «налогового манёвра»

Беларусь рассчитывает на компенсацию своих потерь, связанных с так называем налоговым манёвром, объявленным Россией. Минск оценивает их в 11 миллиардов долларов за несколько лет.

Александр Лукашенко прибыл в Москву для обсуждения самых сложных тем двусторонних отношений. Энергетический вопрос обе стороны называют весьма острым, но уверены, что тесные связи двух стран помогут решить и его.

«В Белоруссии накоплено значительное количество прямых российских инвестиций — это около 4 миллиардов долларов. Но что особенно приятно, отношения у нас очень диверсифицированы. Это и промышленность, и сельское хозяйство, — и всё это на подъёме», — заявил Владимир Путин. Он пригласил белорусского коллегу обсудить важнейшие темы с глазу на глаз: на предновогоднем рабочем обеде в Кремле.

В Москве отмечают, что Минск может рассчитывать на особые условия в случае более тесной экономической интеграции. Белорусское руководство опасается, что она может привести и к потере политического суверенитета. В России такой вариант отвергают.

«Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, в мировой экономики, мировой политике, в военных вопросах — они так или иначе касаются нас, и мы хотим быть втянуты в эти проблемы. Но их надо решать», — уверен Александр Лукашенко.

Москва в свою очередь имеет претензии к Минску: главным образом из-за регулярных нарушений таможенного режима Союзного государства: по данным российского правительства, через границу не прекращается поток подакцизных товаров и продуктов, входящих в санационные списки.