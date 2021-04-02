COVID-19: Страстная пятница во время локдауна

У западного христианского мира, живущего по григорианскому календарю, Страстная пятница.

Уже вторая, которая отмечается в период пандемии. В

Испании, где с начала эпидемии вирусом заразились почти три миллиона 300 тысяч жителей, а умерли от последствий COVID-19 свыше 75 с половиной тысяч человек, отменены все религиозные процессии, сопровождающие страстную неделю, хотя церковные службы ведутся и посещать их разрешено.

В Португалии власти говорят о том, что готовы приступить ко второй фазе постепенного ослабления ограничений, она наступит неделю спустя после пасхальных торжеств, 15-го апреля. Предполагается открытие фитнес-клубов, классов в старшей школе, музеев и террас кафе и ресторанов.

В Литве же, напротив, ограничения пока действуют , в частности, они касаются передвижения. Поездки внутри страны разрешены лишь по профессиональной необходимости, наличия недвижимости в другой части республики.

Сесть за руль или на поезд можно и в случае, если едешь на похороны, требуется посещение врача или выполнение иных обязательств, не терпящих отлагательств.

В Швейцарии, где за 13 месяцев пандемии выявили свыше шестисот тысяч вирусоносителей (при чуть менее, чем 9 млн. населения), и где справляться с наплывом тяжелых пациентов, как и за уходом за престарелыми призвали армию, передвигаться между кантонами разрешено. Чем жители альпийской конфедерации тут же воспользовались.

В стоящей на прекрасном голубом Дунае Вене с четверга действует круглосуточный комендантский час и другие ограничения, не позволяющие, например, покидать жилище, кроме как для посещения врача или для поездки на работу.

Схожая ситуация и на Балканах, где Любляна и Загреб ужесточают правила поведения, одновременно стараясь ускорить темпы вакцинации. В течение пасхальных праздников действует локдаун, он может быть частично снят не ранее 11-го апреля.

Ровно год назад мир с тревогой следил за распространением инфекции на круизном судне "Diamond Princess", где, несмотря на карантин, вирусом заразились не менее 700 человек.

Сегодня компании, организующие такой тип вояжа, ввели строгие санитарные нормы, которые соблюдаются всеми находящимися на борту, и путешественники могут наслаждаться солнцем, купанием в басcейне и развлекаться. Почти как прежде.