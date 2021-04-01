Новый антирекорд и новый штамм

В Бразилии новый антирекорд — 3950 жертв коронавируса за последние сутки. Вторую неделю подряд в стране самые высокие показатели за весь год пандемии. Сейчас четверть всех смертей от ковид-19 в мире приходится на Бразилию. Врачи предупреждают, что страна находится на грани полного коллапса системы здравоохранения.

Ана Лидия Соуза, медсестра:

"Мы теряем во время этой волны много молодых людей. Будьте бдительны, вам не нужно терять близких. Не так давно у нас был случай, когда болезнь унесла целую семью — отца, мать, дедушку, бабушку — это невыразимая трагедия".

На этом фоне в Рио-де-Жанейро ввели десятидневный локдаун — закрыты все заведения кроме жизненно необходимых.

Карантинные меры в стране вводят в ограниченных масштабах. среди их противников — президент Жаир Болсонару, защищающий право сограждан зарабатывать.

Жители Рио вышли на акцию протеста.

Жерсон Круз, предприниматель:

"Нет локдауну, нет ограничениям: я хочу есть, мне нужна работа, мне нужны деньги!"

А в среду бразильские вирусологи обнаружили в штате Сан-Паулу новую разновидность коронавируса, похожую одновременно и на "бразильский", и на "южноафриканский" штаммы. Пока известно об одной заболевшей женщине, врачи внимательно изучают новую мутацию.