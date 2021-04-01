Люди боятся бронировать летний отдых

Объёмы бронирования летнего отдыха в начале этого года сократился на 76% по сравнению с тем же периодом прошлого года: таковы результаты исследований немецкой компании Travel Data + Analytics.

Её эксперты указывают, что в основном жители западных стран определяются с летними поездками уже в январе-феврале, а в прошлом году в эти месяцы коронавирус ещё не успел стать пандемией. Весной же 20-го жители Земли ещё надеялись, что карантинные меры скоро кончатся, и тоже активно строили планы на лето.

С завершившимся зимним сезоном всё ещё хуже: он оказался на стыке двух волн, и туризм потерял 92% по сравнению с докоронавирусной зимой.

Ранее эксперты предсказывали, что этим летом мировая туротрасль достигнет разве что половины докоронавирусных оборотов. Туроператоры возлагают большие надежды на ускорение вакцинации и на введение дополнительных механизмов, например "вакцинных паспортов".