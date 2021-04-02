Камни памяти жертв ковида

Жители Будапешта своеобразно почтили память погибших во время пандемии COVID-19. На одном из берегов острова Маргит на Дунае они выложили более двадцати тысяч крупных камней. Все они символизируют умерших соотечественников. На каждом камне указан возраст и официальный номер жертвы коронавируса, зарегистрированный в анонимном списке, опубликованном властями.

Мероприятие было организовано недавно сформированной правоцентристской оппозиционной партией во главе с одним из бывших руководителей Венгерской академии наук Йожефом Палинкашем. По словам организаторов, линия из гальки показывает положение на 31 марта и может быть обновлена позже.