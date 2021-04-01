В Китае будут производить более 100 млн доз "Спутника V" в год

В Китае планируется производство более 100 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Здесь отмечают, что соответствующее соглашение достигнуто с TopRidge Pharma. Это подразделение китайской фармакологической компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding, которая занимается производством и дистрибуцией лекарственных средств.

- Партнерство с Tibet Rhodiola позволит обеспечить поставки препарата партнерам для победы над пандемией. Китай является одним из крупнейших хабов для производства препарата "Спутник V", и мы готовы расширять партнерства с производителями в стране для удовлетворения растущего спроса на российскую вакцину, - заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

В рамках сделки китайская сторона получает права на регистрацию, разработку, производство, импорт и коммерциализацию вакцины на территории КНР. Также ожидается, что TopRidge Pharma получит право на распространение препарата в Гонконге, Макао и Тайване.

Планируется, что новая сделка позволит привиться от коронавируса более 50 млн человек.

В настойщий момент препарат "Спутник V" зарегистрирован в 58 странах мира.