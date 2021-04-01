Турнир по дзюдо в Анталье: подруги или соперницы?

Предпоследний турнир "Большого шлема" по дзюдо в преддверии чемпионата мира и олимпийских игр в Токио, стартовал в Анталье.

В самом лёгком весе среди женщин не было равных итальянке Франческе Милани. На пути к финалу она одолела олимпийскую чемпионку Паулу Парето. Серебряная награда досталась подруге по команде и тёзке Милани Франческе Джиорде.

Хифуме Абе впервые принял участие в турнире после того, как прошёл отбор в олимпийскую сборную в конце прошлого года. Двукратный чемпион мира был решительно настроен доказать, что он достоин представлять родину дзюдо в Токио.

В финале Абе ждала встреча с испанцем Альберто Гайтеро-Мартином. Уже в дополнительное время японцу удалось заработать оценку "вадза-ари", которая принесла ему победу в этом матче и девятый титул турнира "Большого шлема".

Было очень здорово поучаствовать в соревнованиях после такого долгого перерыва. Я рад своему возвращению, было весело. Хифуме Абе чемпион в категории до 66 кг

Бронзовую медаль в этой категории завоевал россиянин Мурад Чопанов.

В весе до 57 кг победу снова праздновала действующая чемпионка мира Криста Дегучи. Канадская дзюдоистка была в прекрасной форме. В финале она вышла на татами против Джессики Климкайт, на данный момент занимающей первое место в мировом рейтинге. Это матч был очень важен для отбора в олимпийскую сборную Канады. В конце концов Дегучи удалось одержать верх над подругой по команде.

Сегодня, думаю, я выступила хорошо. Может быть, я не выложилась на 100%, но я довольна собой. Очень рада снова подняться на подиум и завоевать "золото". Криста Дегучи победительница в весе до 57 кг

Турнир в Анталье для Йорре Вестратена стал особенным: он завоевал свой первый титул "Большого шлема". Бельгиец стал лучшим в самой лёгкой весовой категории среди мужчин. В поединке за золотую медаль Верстратен сразился с французом Валидом Хяром. Бельгийский дзюдоист выполнил великолепный бросок и одержал "чистую победу" в этом матче.

В категории до 52 кг на верхнюю ступень подиума поднялась Диёра Кельдиёрова. В финальном поединке узбекская спортсменка не оставила Эстрелле Лопес-Шерифф ни малейшего шанса на победу. В первые 30 секунд матча Кельдиёрова применила приём соде-цурикоми-гоши, за который удостоилась оценки "иппон".

Во время турнира "Большого шлема" в Анталье молодые турецкие спортсмены получили шанс проявить себя на татами и показали, на что способны. В первый день соревнований бронзовую медаль своей команде принесла Гюлкадер Сентюрк, выступающая в категории до 48 кг.