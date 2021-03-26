"Большой шлем" по дзюдо в Тбилиси: первые победы

В первый день турнира "Большого шлема" в Тбилиси Темур Нозадзе напомнил всему миру, что такое грузинская школа дзюдо. Молодой спортсмен без труда дошёл до финала в самом лёгком весе среди мужчин, укладывая на татами одного соперника за другим. Нозадзе взял реванш за поражение в финале в Тель-Авиве.

В матче за "золото" он одержал верх над узбеком Кемраном Нуриллаевым и завоевал свой первый титул турнира "Большого шлема". Радости его соотечественников не было предела.

Для меня большая честь участвовать в соревнованиях на родине. Это вдохновляет меня ещё усерднее тренироваться, чтобы показать себя на важнейших мировых турнирах. Темур Нозадзе Чемпион в весе до 60 кг

Серебряная медалистка олимпиады в Рио Одетте Джуффрида стала лучшей в весе до 52 кг. Победу в финальном поединке против британки Челси Джайлс итальянке принесла великолепно выполненная "передняя подножка" - тай-отоши.

Мы попросили Джуффриду рассказать о том, почему она выбрала именно этот бросок.

Я очень счастлива, потому что когда я отдаюсь чувствам, я не думаю. И тогда всё, что происходит - это мои ощущения. С возрастом чувства немного притупляются, начинаешь больше думать, уделять больше внимания тактике. Но на этот раз я расслабилась и нашла идеальный приём для атаки. Одетте Джуффрида чемпионка в категории до 57 кг

В категории до 66 кг в решающем матче на татами вышли Важа Маргвелашвили и Сардор Нуриллаев. Победу праздновал узбекский спортсмен. Бронзовую награду в этом весе завоевал россиянин Михаил Пуляев.

В категории до 57 кг в финальном матче косоварка Нора Гякова одолела грузинку Этери Липартериани. Россиянке Дарье Межецкой досталась "бронза".

Чемпионка мира 2013 года Мунхбатын Уранцэцэг снова стала лучшей в самом лёгком весе среди женщин. Монгольская спортсменка победила на втором турнире "Большого шлема" подряд. В финале она одержала верх над итальянкой Франческой Милани. Уранцэцэг была в прекрасной форме и показала, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Турниры, проходящие в Грузии, всегда привлекают внимание любителей дзюдо. И на этот раз хозяева турнира вновь продемонстрировали невероятное мастерство. Грузинские дзюдоисты, как начинающие, так и более опытные, подарили болельщикам множество захватывающих поединков и побед с "иппоном". Впереди поклонников дзюдо ждут ещё целых два дня невероятных сражений на татами в Тбилиси.